نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر يصدر قرارا بتشكيل مجلس الوزراء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ونص الأمر على أن يعين كل من:
1. الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.
2. السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرًا للتنمية الاجتماعية والأسرة.
3. السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي.
4. السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرًا للصحة العامة.
5. الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرًا للتجارة والصناعة.
6. الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرًا للمواصلات.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.