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أمير قطر يصدر قرارا بتشكيل مجلس الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة -  أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر،  الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1. الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.

2. السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرًا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

3. السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

4. السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرًا للصحة العامة.

5. الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرًا للتجارة والصناعة.

6. الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرًا للمواصلات.

 وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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