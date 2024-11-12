العالم اليوم - خريطة غزة.. إسرائيل مزقت القطاع بـ3 محاور عسكرية

انتم الان تتابعون خبر خريطة غزة.. إسرائيل مزقت القطاع بـ3 محاور عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - واقع جغرافي جديد فرضته قوة سلاح الجيش الإسرائيلي والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة بابتلاع نحو ثلث مساحته.

تستند خريطة غير رسمية إلى تحديثات عسكرية إسرائيلية تظهر محوراً عسكرياً جديداً شمالي القطاع ملاصقاً لمناطق العمليات العسكرية الحالية في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا يسمى بـ"محور مفلاسيم" نسبة لمستوطنة مفلاسيم المحاذية له في غلاف غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي إنشاء هذا المحور في 5 أكتوبر 2024 مع بداية العملية العسكرية في منطقة الشمال، وسط مخاوف من سعي إسرائيلي لإفراغ المنطقة من سكانها وفصل شمال القطاع عن مدينة غزة، وبالتالي منع للنازحين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، في ما يعرف بخطة الجنرالات.

فعدد سكان محافظات شمال القطاع كان نحو 400 ألف قبل 7 أكتوبر، ثم انخفض هذا العدد نحو 100 ألف مع بداية العملية العسكرية في الشمال.

وبعد أكثر من شهر، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود بين ألف و3 آلاف في بيت لاهيا، ونحو ألف في جباليا.

ويضم شمال القطاع معبرين إسرائيليين هما إيرز الشرقي الذي توقَّف العمل به منذ 7 أكتوبر 2023، وجرى استحداث معبر إيرز الغربي في مايو الماضي ويُستخدم لإدخال مساعدات إنسانية محدودة.

محور نتساريم

أما محور نتساريم العسكري الأول في القطاع، الذي يفصل شمال وادي غزة عن جنوبه، فقد أضحى قاعدة عسكرية بعد عمليات توسيع وتجهيز عسكري، حيث توسعت مساحته بطول 8 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات، إذ تبلغ مساحته 56 كيلومتراً مربعاً من أصل مساحة القطاع 365 كيلومتراً مربعاً.

وتظهر صور لمحور نتساريم بأنه بات مزودا بحاجز عسكري وأجهزة وبوابات تفتيش ومعتقلات وغرف تحقيق ومرافق سكنية للجنود الذين يخدمون داخله.

ويحتوي محور نتساريم على المعبر 96، الذي جرى افتتاحه في مارس الماضي تحت إطار الأغراض الإنسانية، لكن منذ إنشائه استُخدم مرات معدودة فقط لإدخال المساعدات الإنسانية، وبات يُستخدم لأغراضٍ عسكرية.

كما أعاد الجيش الإسرائيلي افتتاح معبر كيسوفيم، بعد إعادة تأهيله فنياً ولوجستياً، إذ يقع ما بين محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس،

وعلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، جرت عمليات توسعة وتأمين محور فيلادلفيا بالنهج ذاته حيث بات الجيش الإسرائيلي يسيطر على محور فيلادلفيا الممتد جنوبي مدينة رفح على 14 كيلومتراً مربعاً.

وفي المحصلة، قطاع غزة بات مقسما على 3 محاور عسكرية في شمال ووسط وجنوب غزة، محور مفلاسيم، ومحورَي نتساريم وفيلادلفيا، و5 معابر إسرائيلية إيرز الشرقي والغربي، والمعبر 96، ومعبر كيسوفيم، وكرم أبو سالم قضمت ثلث مساحته.