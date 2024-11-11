”سي إن إن”: ترامب سيعين كبير مستشاريه سابقا في منصب هام في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم تعيين ستيفن ميلر نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن ميلر الذي شغل سابقا منصب كبير مستشاري ترامب في إدارته الأولى، ويُعرف بكونه العقل المدبر وراء سياسات الهجرة المتشددة، حيث كان المهندس الرئيسي لصياغة وتطوير مبادرات الترحيل وتشديد إنفاذ القانون على الحدود، "يستعد مرة أخرى لتولي دور قيادي بارز في البيت الأبيض".



والأسبوع الماضي عين ترامب رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

وقالت حملة ترامب في بيان لها: "إن سوزي قوية وذكية ومبتكرة وتحظى عالميا بالإعجاب والاحترام، وستواصل سوزي العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكان ترامب قد عرض على إليز ستيفانيك عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك والتي تعتبر حليفا قويا للرئيس المنتخب وجامعا رئيسيا للتبرعات للحزب الجمهوري، منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، وفقا لـ"سي إن إن".

وأعلنت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، أن ترامب "سيبدأ قريبا في اتخاذ قرارات حول من سيعمل في إدارته الثانية، وسيتم الإعلان عن هذه التعيينات فور الانتهاء منها".

وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن إدارة ترامب الجديدة لن تضم أبناءه، على عكس فترة ولايته الأولى، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.

يذكر أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فاز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى أن الحزب الجمهوري تمكن من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

ويفترض أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلاً الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر المقبل، وفي 6 يناير 2025، سيوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في 20 يناير.