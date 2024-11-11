وزير الدفاع الألماني أخشى أن يعقد ترامب صفقة مع بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن خشيته من أن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.



وأشار بيستوريوس خلال تصريحاته لصحيفة "زو دويتشيه تسايتونغ" الألمانية إلى أن توصل مفاوضات ترامب وبوتين لنتيجة سريعة بشأن أوكرانيا أمر ممكن ولكنه لن يكون مرحبا به لا في أوروبا ولا في أوكرانيا، معربا عن أمله بعدم تحقق مثل هذا الخطر، حسب قوله.

وفي وقت سابق أفادت قناة "خبر تورك" التلفزيونية التركية، بأن بدء عملية المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يمكن أن يتحقق في إسطنبول قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمهامه رسميا في يناير 2025.

يشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر، أن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع بوتين، بينما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صحة ما نشرته الصحيفة.

وقد فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 5 نوفمبر، بعد أن تولى الرئاسة الأمريكية 2016- 2020، ليصبح أول سياسي في تاريخ أمريكا يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع أربعة أعوام، ويذكر أن جميع وكالات الأنباء الأمريكية أعلنت فوز ترامب في انتخابات 2024، وفي 17 ديسمبر القادم سيتم تصويت اللجان المنتخبة من قبل الولايات، ثم سيوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت في 6 يناير 2025، كما سيتم التنصيب في 20 يناير المقبل.

يشار إلى أن ترامب كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد مهرجاناته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"، حيث يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.

من جهتها، أعربت موسكو مرارا عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إلا أن فلاديمير زيلينسكي قطع طريق المفاوضات منذ 2023، كما وقع على قانون يمنع التفاوض مع روسيا.