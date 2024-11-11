نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيرلندا تطرد اللاجئين الأوكرانيين المخالفين من السكن الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة RTE نقلًا عن مصدر مطلع بأن السلطات الأيرلندية شرعت في طرد اللاجئين الاوكرانيين من المساكن التي توفرها لهم الحكومة بسبب الغياب غير المصرح لأكثر من ليلة واحدة.

وأوضح مصدر رسمي حول التعليمات الرسمية بما يخص سكن اللاجئ، أنه يمكن للأشخاص المغادرة (السكن الحكومي المخصص) لمدة ليلة واحدة أو أكثر فقط في ظروف استثنائية، والتي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل فريق الإقامة المؤقتة للأزمات الأوكرانية في إدارة الاندماج، حيث يعد الغياب غير المصرح به على أنه رفض للإقامة الطارئة.

وتقول القناة إن أمر الإخلاء أثار مخاوف المنظمات التي تدعم اللاجئين الأوكرانيين في أيرلندا.

وبحسب القناة، تقوم السلطات بإخلاء اللاجئين من المساكن التي توفرها الدولة والذين لا يعيشون هناك حيث أن هذه السياسة تضمن أن الدولة "لا تدفع ثمن الأسّرة الفارغة".

ولفتت القناة التلفزيونية، إلى أن السلطات أوقف في أكتوبر 2023 بند "الغياب"، الذي سمح للأوكرانيين الذين يعيشون في المساكن التي توفرها الحكومة بالمغادرة لمدة تصل إلى سبعة أيام في غضون ستة أشهر.

ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في السكن المقدم إلى 60 ألف شخص كحد أقصى في أكتوبر 2023. وعقب ذلك التاريخ انخفض عددهم إلى النصف تقريا ويبلغ الآن نحو 32 ألف شخص، حسب قناة "RTE".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "آيريش تايمز" أن أيرلندا قد تتوقف عن توفير السكن للاجئين من أوكرانيا الذين سيصلون إلى البلاد بعد مارس 2025.