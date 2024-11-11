نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسد: الأولوية حاليًا لوقف المجازر والإبادة ووقف التطهير العرقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض اليوم الاثنين على أن الأولوية حاليا هي وقف المجازر، ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي.
أبرز ما جاء في كلمة الأسد:
- المشكلة تحدد الوسيلة والوسيلة أساس النجاح، وهنا جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو أن يكون ناجحًا ونوفق باتخاذ القرارات الصائبة.
- لن أتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها أو واجبنا تجاه دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وشرعية المقاومة في كلا البلدين
- لن أتحدث عن جرائم الصهاينة أو عن تحول الغرب لشريك في هذه الجرائم فالعالم بات يعرف هذه الحقائق
- منذ عام والجريمة مستمرة، وفي العام الماضي أكدنا على ضرورة وقف العدوان، وكانت حصيلة السنة المزيد من الشهداء والمهجرين في فلسطين ولبنان.
- نحن لا نتعامل مع شعب بل مع قطعان من المستوطنين وحكومة مجرمة مريضة بوهم التفوق
- نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات
- الأولوية حاليا لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي.
- علينا تحديد خياراتنا هل ندين أو نقاطع أو نناشد المجتمع الدولي ما هي خطتنا التنفيذية