نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسد: الأولوية حاليًا لوقف المجازر والإبادة ووقف التطهير العرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض اليوم الاثنين على أن الأولوية حاليا هي وقف المجازر، ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي.

أبرز ما جاء في كلمة الأسد: