غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وقصف يطول ريف حلب

بيروت ـ دمشق ـ وكالات: استهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا للسكان بالإخلاء، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من شهر. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنَّ الطيران الإسرائيلي شنَّ غارات استهدفت مناطق برج البراجنة وحارة حريك ومحيط الجامعة اللبنانية.
وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيان إخلاء عاجل للسكان، مشيرًا إلى المناطق الثلاث. وأرفق المنشور بخريطة تضمّنت المواقع التي سيستهدفها الجيش. وفي دمشق قالت وكالة الأنباء السورية إنه سمع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها. ولاحقًا، قالت وكالة الأنباء السورية «شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية».
وكانت تقارير ذكرت أنه وقعت انفجارات عنيفة، يرجح أنها ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، على منطقة معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب الشرقي. وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مركز البحوث العلمية السورية ومعامل الدفاع للجيش العربي السوري بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.
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