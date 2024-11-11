غزة تتحول إلى كومة رماد والمجاعة باتت وشيكة فـي شمال القطاع

أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى مع تواصل العدوان

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أكد أجيث سونجاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحوُّل قطاع غزَّة إلى كومة من الدمار، لافتًا إلى فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني فيما قالت لجنة مراجعة المجاعة إن المجاعة باتت وشيكة في شمال القطاع.

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات، «إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزَّة»، لافتًا إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزَّة، وإصدار أوامر بإخلاء مناطق في الشمال بهدف تهجير الناس إلى الجنوب.

كما نوَّه إلى معاناة الوكالات الأممية منذ السابع من أكتوبر الماضي للدخول إلى شمال غزَّة، مشددًا على أن غزَّة باتت منطقة مدمَّرة بالكامل.

من جانبهم حذَّر خبراء لجنة مراجعة المجاعة من وجود «احتمال قوي» بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق من شمال قطاع غزَّة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هجومًا واسعًا على القطاع. ووصف الخبراء، في تحذير الوضع الإنساني في أنحاء قطاع غزَّة بأنه «بالغ الخطورة ويتدهور بسرعة». وقالت لجنة مراجعة المجاعة إن جميع الجهات الفاعلة المعنية بالحرب في غزَّة يجب أن تتخذ إجراءات فورية «في غضون أيام وليس أسابيع ... لتجنب هذا الوضع الكارثي والتخفيف منه.» وأكدت اللجنة أن هذا الأمر لا يشمل المقاتلين فحسب، بل أيضًا الجهات التي لديها تأثير عليهم. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير أصدرته اللجنة في 17 أكتوبر، والذي جاء فيه أن الفلسطينيين في كافة أنحاء قطاع غزَّة يواجهون انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي. ويعد هذا مستوى طوارئ المرحلة الرابعة، في نظام التصنيف المكوَّن من خمسة مستويات للجوع، والمرحلة الخامسة هي الكارثة والمجاعة.

يأتي ذلك فيما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ٣ مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٩ شهيدًا و١٢٣ مُصابًا خلال ٢٤ ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٣٥٠٨ شهداء، و١٠٢٦٨٤ مُصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م. وشن طيران الاحتلال ثماني غارات عنيفة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة فجر أمس. وارتقى شهيد وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة أبو جراد في منطقة المنشية بمدينة بيت لاهيا. وارتقى ثلاثة شهداء باستهداف منزل الدكتور محمد الزعنون بجوار بنك القدس ببيت لاهيا شمال قطاع غزَّة.

وكان أربعة ارتقوا في قصف سابق على مشروع بيت لاهيا وارتقى خمسة شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا شرق مدينة غزَّة. ونقل الشهداء إلى المشفى المعمداني مع عدد من الإصابات. وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لجنوب المدينة خاصة محيط الكلية الجامعية بتل الهوا. وألقتْ طائرات مسيَّرة كواد كابتر قنابل عدة على محيط المنازل في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزَّة. وقصفت المدفعية محيط مدارس الوكالة شرق المغازي وسط قطاع غزَّة. وفي الضفة أصيب فلسطينيوين بجروح ورضوض، خلال احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا منهم وعائلاتهم في منطقة الراس القريبة من واد الحصين شرق مدينة الخليل. كما أصيب شاب صباح أمس برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لبلدة عقابا شمال طوباس. وكانت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان. وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا وطالبت شابًّا بتسليم نفسه.