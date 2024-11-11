العالم اليوم - ولي العهد السعودي: نقف إلى جانب شعبي فلسطين ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضاف خلال قمة عربية إسلامية منعقدة في الرياض أن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية. وأعرب عن الإدانة العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، مؤكدا رفض تهديد أمن لبنان وانتهاك سلامته الإقليمية واستقراره وتهجير مواطنيه. ودعا ولي العهد السعودي المجتمع الدولي للوقوف على مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين والوقوف الفوري للاعتدءات الإسرائيلية على شعبي فلسطين ولبنان. كما دعا إلى ضرورة إلزام إسرائيل على احترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها. وتعقد القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وتأتي "امتدادا للقمّة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

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