العالم اليوم - "دبي المالي" يستكمل سداد صكوك بـ 700 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - كشف مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ إستراتيجيته للتمويل المستدام وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.

ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية للمركز ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه.

وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن سداد المركز لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، يمثل انعكاساً لقوة منظومته المالية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياسته المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة.

وتوّلت شركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة" مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة "جيت أفينيو ".

وحافظ مركز دبي المالي العالمي على تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.