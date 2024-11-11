الجيش الإسرائيلي يعلن على نحو مفاجئ منع الإبحار في السواحل الجنوبية لحيفا لأسباب أمنية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، على نحو مفاجئ منع الإبحار في السواحل الجنوبية لحيفا لأسباب أمنية.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.