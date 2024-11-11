الفلبين تخلي 2500 قرية قبل اجتياح إعصار توراجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:32 صباحاً - طلبت الحكومة الفلبينية، اليوم الاثنين، من سكان 2500 قرية إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار توراجي من شمال البلاد، في أعقاب 3 أعاصير قوية ضربت الفلبين في أقل من شهر.

ولا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم، بعدما دمرت الأعاصير ترامي وكونج-ري ووينشينج منازلهم، وفقًا لأرقام حكومية.

وأفاد وزير الداخلية الفلبيني، جونفيك ريمولا، في تصريحات أوردتها "فرنس برس"، بأنَّ الأعاصير الـ3 السابقة أودت بحياة 159 شخصًا، ومع توقع اقتراب توراجي من اليابسة الاثنين، صدرت أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاجايان فالي وكورديليرا الشمالية.

وأضاف "ريمولا" أنَّ التربة في تلك المناطق مشبعة جدًا الآن وخطر الانهيارات الأرضية مرتفع للغاية، محذرًا بأن أوامر الإخلاء ضرورية وبالغة الأهمية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أنه من المتوقع أن يتسبب إعصار توراجي الذي يترافق مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة، بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، عندما يضرب اليابسة فوق مقاطعتي أورورا وإيزابيلا الشماليتين.

كما جهز الجيش والشرطة ما لا يقل عن 14 طائرة للإنقاذ ونقل المواد الغذائية إلى المناطق التي قد يعزلها الإعصار.

وأشار ريمولا إلى أن الرحلات البحرية بالسفن، توقفت وبدأ تفريغ المياه من السدود مسبقًا لمنع الفيضانات.

وأدى اقتراب إعصار توراجي إلى تعقيد جهود التعافي من الأعاصير الـ3 التي سبقته.