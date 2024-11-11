نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل الإعلام الروسية تعرض صورًا قديمة لميلانيا ترامب بعد تهنئتها بفوز زوجها دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مجلة «نيوزويك» الأمريكية بأن وسائل الإعلام الروسية، وتحديدًا شبكة التليفزيون الحكومية، عرضت صورًا قديمة لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تهنئتها على إعادة انتخاب زوجها.

يأتي هذا العرض ضمن برامج الشبكة الروسية التي يديرها الزوجان يفجيني بوبوف وأولجا سكابييفا، حيث ظهرت الصور التي تعود إلى مرحلة ما قبل زواجها بترامب، وتحديدًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت تعمل كعارضة أزياء.

تفاصيل الصور المعروضة لميلانيا ترامب



تضمنت الصور التي تم عرضها لميلانيا ترامب لقطات مثيرة، تظهرها قرب طائرة خاصة أو داخلها، وفي إحدى الصور كانت ترتدي ملابسها الداخلية فقط وهي مستلقية على سجادة زرقاء.

ترجع هذه الصور إلى عام 2000 عندما كانت تعمل كعارضة أزياء، وقد نشرت الصور على وسائل الإعلام الروسية تزامنًا مع التهاني الروسية لترمب، مما أثار بعض الجدل.

ردود الفعل الروسية



علق المحلل السياسي الروسي، ديميتري بريجع، بأن عرض الصور ليس هدفه دعاية سلبية ضد ميلانيا أو ترامب، بل يهدف لجذب الانتباه داخل روسيا، خاصة بين الأوساط الشبابية.

وأكد أن استخدام الإعلام الروسي لبعض الصور المثيرة يعكس أسلوب الدعاية لجذب المشاهدين، ولا يعتبر إهانة أو حملة موجهة ضد عائلة ترامب.

مسيرة ميلانيا ترامب في عرض الأزياء



بدأت ميلانيا مسيرتها في عالم عرض الأزياء بسن مبكرة عندما اكتشفها مصور سلوفيني وهي في سن 16 عامًا، وبعد فترة وقعت عقدًا مع وكالة أزياء إيطالية، مما قادها للعمل في باريس، ميلانو، ونيويورك. وقد دافعت مرارًا عن صورها الجريئة باعتبارها جزءًا من عملها الاحترافي كعارضة أزياء.