‏إعلام أمريكي: ترامب سيعين النائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام أمريكي، بأن للرئيس المنتخب دونالد ترامب سيعين النائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.