نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قصف مدفعي إسرائيلي على النصيرات يسفر عن استشهاد امرأة وإصابات متعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد امرأة وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة غرب مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأوردت قناة القاهرة الإخبارية الخبر في نبأ عاجل صباح اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف على عدة مناطق في القطاع وسط توتر وتصاعد للأحداث.

كانت نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة ولبنان يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال، وفقًا لمصادر فلسطينية ولبنانية. وأكد الدفاع المدني الفلسطيني سقوط 25 ضحية، من ضمنهم 13 طفلًا، إلى جانب إصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم استهدف منزلًا في جباليا شمال القطاع.