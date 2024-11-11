العالم اليوم - ترامب وشولتس يتفقان على العمل "لعودة السلام إلى أوروبا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب وشولتس يتفقان على العمل "لعودة السلام إلى أوروبا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد، وقال كلاهما إنهما "مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا"، حسبما أعلنت الحكومة الألمانية.

وهنأ شولتس ترامب على فوزه في الانتخابات، وفق ما ذكر المتحدث باسمه شتيفن هيبستريت.

وقال المتحدث باسم شولتس إن "الطرفين تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة والمشكلات الجيوسياسية الحالية".

وأضاف "قالا أيضا إنهما مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا".

وتابع "أكد المستشار رغبة الحكومة في مواصلة التعاون الناجح بين حكومتي البلدين".

ويُنظر إلى انتخاب ترامب على أنه يحمل في طياته إمكانية قلب الصراع الأوكراني المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بحيث يصر على إنهاء سريع للقتال ويثير الشكوك حول مواصلة دعم واشنطن لكييف بمليارات الدولارات.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب مرارا إنهاء الحرب الأوكرانية سريعا - حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية - ولكن دون أن يوضح كيف يعتزم فعل ذلك.

وقد تحدث ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق الأحد.

وخلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، انتقد ترامب ألمانيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي بسبب ما اعتبره عدم كفاية الإنفاق الدفاعي بالإضافة إلى التجارة وغيرها من القضايا.

وكان شولتس قد هنأ ترامب الأربعاء وحض على استمرار العلاقات الوثيقة عبر الأطلسي، وقال له باللغة الإنجليزية "نحن أفضل حالا معا".