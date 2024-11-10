نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل ترامب ينشر مقطع فيديو عن اقتراب انتهاء المساعدات الأمريكية لكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر دونالد ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو على منصة "إنستجرام"، يقول فيه إن المساعدات المالية لسلطات كييف ستقطع قريبا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم حذفه في وقت لاحق، لقطات من اجتماع دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي، مع تعليق يقول: "38 يوما متبقية قبل أن تفقد الدعم المالي"، ثم تقترب صورة زيلينسكي ويتحول المقطع إلى اللونين الأبيض والأسود.

ويشار إلى أن ترامب كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في إحدى تجمعاته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"، حيث يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.

ومن جهته، سبق أن أعرب زيلينسكي عن قلقه من خطر انتهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.