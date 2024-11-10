نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا التي تضم أسطولًا من الزوارق والغواصات وأصبنا الأهداف بدقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية، مؤكدًا أصابة الأهداف "بدقة".

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

وشنت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقة".