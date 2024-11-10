نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانا: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف مبنى بريف دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم أنها من موقع الاستهداف.

وتظهر المقاطع آثار الدمار في الشوارع بالإضافة إلى انلاع حريق في أحد الأبنية جراء القصف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناءً سكنيًا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والإصابات".

وأفاد مصدر طبي في مشفى الصدر في السيدة زينب بسقوط 6 قتلى و15 مصابا، في حصيلة غير نهائية للعدوان.

وفي وقت سابق، وشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.