«الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنه من المرجح حدوث مجاعة في محافظة شمال غزة، مشدداً على أن إسرائيل "استخدمت الجوع كسلاح"، حيث "يُحرم الناس من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة".

وبيّن أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط 30 شاحنة يومياً، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.

وطالب لازاريني، بخطوات عاجلة، من بينها وجود "زيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، وبقرارات سياسية للسماح بدخول القوافل إلى شمال غزة بانتظام ودون انقطاع".

كما دعا إلى "معالجة أزمة الجوع والقضاء عليها"، مضيفا "الأوان لم يفت بعد".