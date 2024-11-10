وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - حذَّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن أوروبا مهددة بالانقسام على خلفية وصول إدارة أمريكية جديدة إلى السلطة ما لم تتخذ دول القارة التدابير اللازمة لتصبح قوة جيوسياسية رائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قال بارو ردا على سؤال عما إذا كان يخشى من انقسام أوروبا على خلفية ما يحدث في الولايات المتحدة: "نعم، هناك مثل هذا الخطر.. سنكون قادرين على التغلب عليه.. إنها مسألة امتلاك الإرادة".

وأضاف الوزير الفرنسي: "إن الدول الأوروبية مصممة تماما على إجراء حوار مشترك مع الإدارة الجديدة في واشنطن، ويجب أن تتبنى أوروبا في هذا السياق موقف القوة الجيوسياسية التي لا مثيل لها، وحتى يتحقق ذلك، ينبغي عليها تعزيز مكانتها في المجالات الصناعية والعسكرية والتجارية".

وأشار إلى إن "الحماية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة لم تعد مضمونة، ويهدد الأوروبيين الآن ثلاثة مخاطر وجودية، تتمثل بغياب الأمن وانتشار الحرب على نطاق واسع في القارة، والانحدار الصناعي والتكنولوجي، وانهيار النموذج الديمقراطي".

واختتم الوزير الفرنسي بالقول: "يجب على جيلنا أن يخرج من حالة الإنكار وأن يستجمع شجاعته لتغيير المصير الذي يهدد أوروبا بأن تصبح قارة تابعة.. قارة عجوزا، وأن تتحول إلى متحف".

وفي الآونة الأخيرة سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي قد تحصل في أوروبا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه أكد رغبته في فرض رسوم جمركية إضافية، حيث وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه استغلالي وتوعده بمبدأ "العين بالعين"، قائلا: "الاتحاد الأوروبي سيئ، يرسل لنا بضاعته ولا يقبل بضائعنا".