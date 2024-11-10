نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن تسليم ألمانيا أول منظومة "أرو 3" للدفاع الجوي العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها باشرت بالتعاون مع وزارة الدفاع الألمانية التحضير لنشر نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" في ألمانيا بحلول العام المقبل.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان رسمي أن وزارتا الدفاع الإسرائيلية والألمانية شرعتا في تنسيق وتجهيز التحضيرات المشتركة لنقل ونشر نظام الدفاع الإسرائيلي "آرو 3" في ألمانيا بحلول العام 2025".

وأشار البيان إلى أن المباحثات حول التحضيرات لنشر النظام جرت في إسرائيل تحت إشراف رئيس إدارة الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في الوزارة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقع المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء المتقاعد إييال زمير، عقدًا لبيع منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3" لألمانيا بقيمة تزيد عن 13 مليار شيكل (نحو 3.6 مليار دولار). ويعد هذا العقد المرحلة النهائية في عملية بيع هذا النظام الدفاعي إلى ألمانيا.

في سبتمبر من العام الماضي، وقع وزيرا الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت والألماني بوريس بيستوريوس وثيقة بدء الصفقة، والتي بموجبها تعهدت ألمانيا بتقديم 560 مليون يورو لإسرائيل بشكل فوري من الأموال التي وافق عليها البرلمان الألماني في يونيو، وذلك لتتمكن إسرائيل من بدء إنتاج ثلاث بطاريات من نظام "آرو 3".

و يحتل نظام "آرو 3" في نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات في إسرائيل المستوى الأعلى، وبحسب التقارير، فإن هذا النظام قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي على ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر وبمدى يصل إلى 2400 كيلومتر.

والرأس الحربي لـ "آرو 3" قادر على المناورة باستخدام فوهة مرنة (الدفع المتجه) - أي فوهة عادم قابلة للتعديل قادرة على إمالة الدفع.