نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير الفلسطيني يعلن حصيلة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية، بينهم أشقاء وأسرى سابقون.

ووفقا للبيان فقد توزعت حملة الاعتقالات على محافظات جنين وبيت لحم ورام الله وطوباس والقدس، "رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات مساء أمس السبت طالت عشرات العمال المتواجدين داخل أراضي عام 1948 "المعروفة باسم الداخل الفلسطيني"، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق العمال المتواجدين تحديدا في مدينة القدس.

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و600 مواطن من الضفة والقدس.

وشدد البيان على "أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".