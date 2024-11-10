نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام سوري رسمي: انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم أنها من موقع الاستهداف.

وتظهر المقاطع آثار الدمار في الشوارع بالإضافة إلى انلاع حريق في أحد الأبنية جراء القصف.

وذكرت إذاعة "شام إف إم": "صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة وريفها، قبل قليل، يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف محيط مدينة السيدة زينب، دون ورود معلومات عن ارتقاء شهداء أو حجم الأضرار".