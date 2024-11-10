نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تواجه أزمة قبل الكريسماس مع تهديد نقابات السكك الحديدية بإضراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت النقابات العمالية في شركة السكك الحديدية الفرنسية، اليوم السبت، إلى تنفيذ إضراب مفتوح بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى تعطيل خدمات القطارات خلال عطلة عيد الميلاد المرتقبة.

وتطالب النقابات من خلال إضرابها بتنفيذ الحكومة الفرنسية لوقف مؤقت لتفكيك شركة الشحن بالسكك الحديدية الفرنسية "Fret SNCF".

وقالت نقابات "CGT-Cheminots" و"Unsa-Ferroviaire" و"Sud-Rail" و"CFDT-Cheminots" في بيان مشترك لها، إن الإضراب سيبدأ في 11 ديسمبر، كما أنها جددت دعوتها لإضراب أقصر، في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وفقا لتقارير غربية.

ومن المقرر أن يتسبب إضراب السكك الحديدية في إحداث شلل بعمليات شركة" SNCF"، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من موسم الكريسماس.

يأتي هذا بعدما أكدت السلطات الفرنسية، في يوم الاثنين الماضي، بأنه سيتم تصفية شركة "Fret SNCF" في مطلع العام المقبل 2025، وتقسيمها إلى شركتين، هما "Hexafret" لعمليات الشحن و"Technis" لصيانة القاطرات.