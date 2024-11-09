نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تبحث مسألة إنشاء مناطق تجارة حرة في 4 دول عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا تعمل على إنشاء مناطق تجارة حرة مع أربع دول عربية في قارة إفريقيا.

وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا: "إننا نولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التجارة والاستثمار، لا سيما من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين الروس في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.. ويمكن أن تصبح اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية عنصرا مهما في شراكتنا الاقتصادية، وقد بدأت بالفعل المباحثات بشأن إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع مصر والجزائر والمغرب وتونس".

وأضاف أن المباحثات جارية حاليا لتوحيد التشريعات التجارية والاستثمارية مع جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا وزامبيا وموزمبيق ونيجيريا.

وأشار إلى "أهمية تعزيز الاهتمام المتبادل بتوسيع العلاقات الاقتصادية من خلال الاتحاد الأوراسي مع جمعيات التكامل الإفريقية"، مشددا على أن روسيا، وكما كانت في العهد السوفيتي، مستعدة لتطوير التعاون في مجموعة واسعة من المجالات الضرورية في القارة الإفريقية، وحل المشاكل في القارة الإفريقية، والتي يتعين على جميع البلدان الإفريقية حلها من أجل تحقيق نمو واثق ومستقر".

وأشار إلى أن هذه المجالات تشمل "الأمن، لا سيما الأمن الغذائي، وضمان السلام والسيادة، والحصول على التعليم، وبناء العلاقات الإنسانية، وتشكيل النقابات المتوازية والمشاركة فيها، والحفاظ على الطبيعة الفريدة للقارة الأفريقية، والرعاية الصحية، وأمن الطاقة، وقطاع الاقتصاد".

وأكد أن "توفير الأمن لدول القارة الأفريقية ضرورة عملية وحيوية بالنسبة لروسيا" مشيرا إلى أن "روسيا وقعت، حتى الآن، اتفاقيات تعاون عسكري تقني مع 33 دولة في القارة الإفريقية".

ولفت إلى أن "الغرب ليس مهتما بتسوية الصراعات في إفريقيا"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أن من مصلحة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، خلق التوترات في القارة".

وفي سياق آخر صرح كوبياكوف أن "روسيا تخطط لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة للدفع من خلال زيادة حصة التسويات بين روسيا وإفريقيا بعملات الدول الصديقة إلى 90 بالمئة بحلول عام 2030".

وينعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا في سوتشي يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، لمتابعة قرارات القمة الروسية الإفريقية الثانية، وهو يجمع وزراء الخارجية من روسيا الاتحادية ودول القارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الإقليمية.