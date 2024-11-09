نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يقر معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مرسوم، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، لتصبح قانونًا، وتتضمن بندًا للدفاع المشترك.

وينص الاتفاق، الذي وقعه بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو، بعد قمة في بيونغيانغ، على أن يقوم كل جانب بدعم الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.

وأقر مجلس الشيوخ الروسي المعاهدة الأسبوع الماضي، ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي. ووقع بوتين، السبت، مرسومًا بشأن هذا التصديق ظهر على موقع حكومي يوضح الإجراءات التشريعية.

وتعزز المعاهدة العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بعد أن شنت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتشير تقارير من كوريا الجنوبية ودول غربية إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالأسلحة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن كوريا الشمالية أرسلت 11 ألف جندي إلى روسيا، وبعضهم تكبد خسائر في القتال مع قوات كييف في منطقة كورسك جنوب روسيا.

ولم تؤكد روسيا وجود القوات الكورية الشمالية.