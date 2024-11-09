نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من حماس على قرار قطر بإغلاق مكتبها في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول رد فعل على القرار القطري، قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية إن الحركة لم تتلق أي طلب من الدوحة للمغادرة.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية،: "الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن قطر قررت الانسحاب من جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة، وأنها أبلغت حماس وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن قطر ترى أن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف هويته، "القطريون أبلغوا الإسرائيليين وحماس أنه ما دام كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه، وبالتالي فقد قررت إيقاف عمل المكتب السياسي للحركة"

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطّلع قوله: "قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حتى تُظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".