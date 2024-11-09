العالم اليوم - لبنان يعلن حصيلة جديدة لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر لبنان يعلن حصيلة جديدة لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى الجمعة إلى 3136 قتيلا و13979 جريحا، حسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن المركز في التقرير اليومي، السبت، أن حصيلة يوم الجمعة فقط بلغت 19 قتيلا و91 جريحا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل "68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19 غارة)، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداء"، بحسب تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين.

ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى "190035 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت".

و"تم فتح 1158 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين حتى الآن، وبلغ عدد مراكز الإيواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 989 مركزا".

وسجل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر الماضي حتى السبت الموافق 9 نوفمبر "عبور 372050 مواطنا سوريا و198521 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، بدأت إسرائيل سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الآن، استهدفت العديد من المناطق في جنوب وشرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لها وجبل لبنان.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.