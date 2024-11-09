نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل وإصابة العشرات، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على دير قانون رأس العين وعين بعال استهدفت نقاط تجمع المسعفين وأدت إلى الحصيلة التالية:

- دير قانون رأس العين: خمسة شهداء لكشافة الرسالة وشهيد وجريحان من الهيئة الصحية

- عين بعال: ثلاثة جرحى من مسعفي جمعية الرسالة".

وجددت وزارة الصحة العامة "شجبها مواصلة العدو الإسرائيلي استهداف المسعفين في جريمة حرب متمادية لا تلقى موقفا رادعا من المجتمع الدولي الواجب عليه حماية القوانين الدولية الانسانية منعا لأن تسود العالم شريعة العنف والابادة".

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك - الهرمل (شرقي لبنان) أدت في حصيلة أولية إلى التالي:

- الكنيسة: أحد عشر شهيدا.

- حدث بعلبك: خمسة شهداء وستة جرحى.

- الجمالية: شهيدان وستة جرحى.

- النبي شيت: شهيدان.

- مجدلون: جريحان".

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن "5 شهداء في حصيلة أولية للغارة على بلدة حناوية جنوبي لبنان".

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق من اليوم، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين بغارات إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان، فيما قصف "حزب الله" شمال إسرائيل والجليل الغربي بالصواريخ والمسيرات.

