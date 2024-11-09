العالم اليوم - غارات على معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" أن معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء تعرضت لغارات، ليل السبت.

وأوضح أن 3 غارات استهدفت منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في صنعاء. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن صنعاء تعرضت لـ"قصف أميركي بريطاني"، حيث سمع "دوي انفجارات قوية" في العاصمة اليمنية.

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