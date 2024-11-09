نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يدعو ترامب للقاء في البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجتمعان، يوم الأربعاء المقبل، في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.

من المقرر أن يبدأ ترامب مهام منصبه في 20 يناير، بعد فوزه على كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الخامس من نوفمبر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "بدعوة من الرئيس بايدن، سيجتمع هو والرئيس المنتخب ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء".

كان بايدن قد سعى في البداية إلى إعادة انتخابه، لكنه خرج من السباق في يوليو، عقب أداء وصف بأنه كارثي خلال مناظرة أمام ترامب.