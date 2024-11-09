نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تستهدف مصنعًا للأسلحة في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت وأصابت مصنع "أليكسينسكي" الروسي الكيميائي الذي ينتج البارود والذخيرة والأسلحة، في منطقة تولا بوسط روسيا، في هجوم الليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن الهجوم في تولا، التي تبعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو، جزء من استراتيجية يتم بموجبها استهداف المصانع التي تدعم حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال المصدر: "الهجمات على مستودعات الأسلحة والمطارات والمؤسسات العسكرية، التي تشكل جزءًا من المجمع الصناعي العسكري الروسي، تحد من قدرة روسيا على إرهاب بلادنا".

ولم يقدم أي تقدير للأضرار التي لحقت بمصنع أليكسينسكي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن قوات روسيا أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية في 7 مناطق روسية الليلة الماضية.

ومع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا من اليوم رقم ألف، تقف كييف في موقف دفاعي في ساحة المعركة ضد عدوها الأكبر حجمًا، والأفضل تجهيزًا.

وتتقدم قوات روسيا بشكل مطرد في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وتخترق خطوط الدفاع الأوكرانية وتسحق بلدات وقرى هناك بقنابل جوية موجهة ومدفعية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت، إن الوضع على خط المواجهة معقد، مشيرة إلى وقوع أكثر من 170 اشتباكًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية معظمها في الشرق.