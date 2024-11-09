نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: بيانات مجاعة غزة "متحيّزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت إسرائيل، السبت، تحذيرًا لمجموعة من الخبراء في مجال الأمن الغذائي العالمي من حدوث مجاعة في أنحاء من شمال قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حربًا على حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: "للأسف، يواصل الباحثون الاعتماد على بيانات جزئية ومتحيزة ومصادر سطحية، لها مصالح خاصة"، حسب قوله.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة، الجمعة، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة.

وأضافت في تحذير نادر: "هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام، وليس أسابيع، من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه، لتجنب هذا الوضع الكارثي، وتخفيف حدته".