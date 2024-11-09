نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلّق على مصير مفاوضات الرهائن بعد قرار قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب مسؤول إسرائيلي بوقف قطر عمل مكتب حركة حماس على أراضيها، وقال إن القرار اتخذ بناءً على عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكتب مراسل موقع "أكسيوس" باراك ديفيد على منصة "إكس" إن مسؤلًا إسرائيليًا أبلغه أن "تل أبيب تطلب من جميع الدول عدم استضافة حركة حماس".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "نتائج فوز ترامب ساهم في القرار القطري بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة"، حسب قوله.

وأكد الموقع أن جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس ستستمر عبر مصر والولايات المتحدة ودول أخرى، رغم تعليق قطر مشاركتها، مؤكدًا أن القرارات تعتمد على الطرفين، لا على الوسطاء.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن قطر قررت الانسحاب من جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة، وأنها أبلغت حماس وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن قطر ترى أن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا".