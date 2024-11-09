نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر السبت، غارات استهدفت عدة مناطق في شرق وجنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الحنية الجنوبية، ما أدى إلى وقوع اصابات، كما أغار على بلدة عدلون الجنوبية، حسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أغار على مرتفعات بلدة قصرنبا في البقاع شرق لبنان، وأغار على بلدة الجمالية شرق لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثالثة على حي مريصع في بلدة أنصار الجنوبية، كما شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي باتوليه وعين بعال في جنوب لبنان، وشن غارتين على بلدتي خربة سلم وكفردونين الجنوبيتين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام الجنوبية، وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة المجادل الجنوبية وعلى منزل في بلدة برج قلاويه الجنوبية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارتين على بلدتي الشهابية وبرج قلويه في جنوب لبنان، كما شن غارة على بلدة حاروف الجنوبية، مستهدفًا منزلًا.

وكان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، في ساعة مبكرة من صباح السبت.