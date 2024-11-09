صواريخ المقاومة تصل وسط إسرائيل .. وشكوى لبنانية فـي مجلس الأمن

القدس المحتلة ـ بيروت ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات العديدة في شمال ووسط إسرائيل كانت بسبب إطلاق صواريخ من لبنان.

وبحسب بيان الاحتلال فقد تم رصد 10 صواريخ جاءت من الأراضي اللبنانية.

وتأخرت رحلة لشركة العال المتجهة إلى باريس على المدرج في إسرائيل، بعد سقوط صاروخ على ما يبدو في أحد مواقف السيارات في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن «اعتداءات» إسرائيل وتدميرها المتواصل والممنهج للقرى الحدودية.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام «في إطار الشكاوى الدورية التي تقدِّمها بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الإسرائيلي على لبنان ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهما من أجل التحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي ولغاية الأول نوفمبر الجاري».

وأضاف البيان: «أدان لبنان استمرار إسرائيل في عدوانها عليه وخرقها لسيادته وتوغلها البَرِّي داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر، وتدميرها المتواصل والممنهج للقرى الحدودية، كبلدة العديسة التي فجر الجيش الإسرائيلي أحد أحيائها بـ400 طن من المتفجرات، وكذلك قرى كفركلا، حولا، ميس الجبل، محيبيب، بليدا، عيترون، عين إبل، حانين، عيتا الشعب، قوزح، رميا، أم التوت، ومروحين».

وتعرضت مناطق عدة في لبنان بينها بلدة الجية الساحلية جنوب بيروت لغارات إسرائيلية وفق مصادر رسمية لبنانية، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف «مستودعات أسلحة» عائدة لحزب الله في منطقة القصير السورية.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر حملة جوية مركزة على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، وأعلنت في 30 منه بدء عمليات توغل بري «محدودة» في جنوب لبنان، حيث تشن هجمات وتخوض اشتباكات مع حزب الله.