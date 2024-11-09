فرانس برس: قطر تنسحب من جهود الوساطة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مصدرًا دبلوماسيًا أعلن أن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الدوحة ترى أن وجود مكتب حماس بالدوحة "لم يعد مبررا".

وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى تُظهر كل من حماس وإسرائيل "رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضافت المصادر أن قطر أبلغت كلا من إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ"رويترز"، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة "لم يعد مقبولا"، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

وأضاف المسئول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".