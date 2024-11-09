باكستان.. مقتل 17 في انفجار بمحطة للسكك الحديدية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - قتل 17 وأُصيب 25 آخرون في انفجار بمحطة للسكك الحديدية في كويتا بجنوب غرب باكستان اليوم السبت، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية الإخبارية، أن تقارير أولية تُشير إلى أن الانفجار وقع في مكتب حجز محطة السكة الحديد قبل وصول القطار إلى الرصيف. وبالنظر إلى الزحام المعتاد في المحطة، ثمة احتمال كبير لوقوع عدد كبير من الإصابات.

وأشارت إلى وصول رجال الشرطة وفرق الإنقاذ إلى موقع الانفجار، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفى كويتا المدني، مع استدعاء أطباء إضافيين وموظفي دعم.

ويشهد الإقليم زيادة في الهجمات التي يشنها مسلحون . وخلال شهر أكتوبر الماضي، أودى هجوم بحياة 21 عاملًا بمناجم فحم تديرها شركات خاصة.

وتنفذ جماعة مسلحة انفصالية، تمردًا منذ عقود، مع هجمات على الحكومة والجيش والمصالح الصينية في المنطقة كوسيلة "ضغط"، لتنفيذ مطالبها بالحصول على حصة من موارد الإقليم الغني بالمعادن.

وتعد المنطقة موطنًا للمتطرفين المسلحين، الذين عاودوا الظهور منذ 2022 بعد انهيار اتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار.