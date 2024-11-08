نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 120 شخصًا في مذبحة جديدة بالهلالية في ولاية الجزيرة بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الخارجية السودانية، استشهاد 120 سودانيًا على مدار اليومين الماضيين في "مذبحة" جديدة في مدينة الهلالية، بولاية الجزيرة، على يد قوات الدعم السريع و"مليشيا الجنجويد".

وقال بيان للخارجية السودانية إن ضحايا تلك المعارك بلغ عددها حتى الآن 120 شهيدًا، بالرصاص أو نتيجة للتسمم الغذائي، إضافة إلى افتقاد مئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم الميليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة للرعاية الطبية.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع ارتكبت تلك "الجريمة البشعة"، بينما تتواصل بيانات الإدانة الدولية للمذابح التي نفذتها الأسبوعين الماضيين في قرية السريحة و58 قرية أخرى و6 مدن في شرق ولاية الجزيرة، وقتل خلالها المئات من المدنيين.

وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع تشن "حملات انتقامية مروعة على يد مرتزقة الجنجويد علي الأبرياء العزل" بعد انشقاق عدد من قادة "الميليشيا" وعناصرها.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن تلك العمليات تتزامن مع حملة "انتقامية وحشية مشابهة" ضد القرويين العزل في شمال دارفور، بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.

وشدد البيان، على أن التصعيد الممنهج ضد المدنيين يهدف استدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن "المليشيا" من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها، بما فيها مئات الآلاف من منازل المواطنين بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى، وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن في معتقلات سرية.

وطالبت الخارجية السودانية المجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع كـ "جماعة إرهابية" بدلا من الاستجابة لابتزازها، وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعم المليشيا أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيا للإرهاب وشريكا في جرائم المليشيا.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.