نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية: انقطاع الاتصال مع 3 أشخاص في أمستردام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن انقطاع الاتصال مع 3 مواطنين إسرائيليين، عقب أحداث العنف في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

وأشارت القناة، إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة إلى أن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.

فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية بعد أعمال عنف خلال الليل.

وقالت وسائل الإعلام إن مشجعي الفريق الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.