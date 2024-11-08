نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق في مدرج مطار سيدني بعد هبوط طائرة اضطراريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة طيران كانتاس، اليوم الجمعة، أن عطلًا في محرك طائرة ركاب أقلعت من مدينة سيدني الاسترالية، دفع الطائرة إلى الدوران، وذلك قبل هبوط اضطراري آمن.

وذكر مطار سيدني في بيان، أنه في الوقت نفسه، نشب حريق على جانب واحد من المدرج. ولم يعرف ما إذا كان الحدثان مرتبطين ببعضهما البعض أم لا، وتمت السيطرة على الحريق، ولكن من المتوقع حدوث تأثير على الرحلات الجوية.

ولم تذكر كانتاس عدد الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة النفاثة من طراز "بوينج 737-800"، المتجهة إلى بريزبان، عندما تعطل المحرك وتسبب في دوي انفجار قوي. ولم ترد تقارير عن حدوث أي إصابات.

وأعلن مطار سيدني في بيان أن مدرجه الرئيسي مازال يعمل. ونشب الحريق على جانب مدرج مواز، كان يجري فحصه، قبل أن يصبح من الممكن استخدامه مرة أخرى.