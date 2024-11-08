نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطائرات مسيرة.. فصائل عراقية تهاجم أهدافًا عسكرية إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فصائل مسلحة في العراق، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجومين منفصلين بطائرات مسيرة طالا أهدافا عسكرية إسرائيلية.

وذكر الفصائل في العراق في بيان لها، أنها هاجمت "هدفين عسكريين بشكل منفصل بالطيران المسير في شمالي الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن هذا يأتي "في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

وأكدت الفصائل في بيانها "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ويأتي الهجومان عقب تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء الأربعاء في مقابلة مع محطة تليفزيونية قال فيه "إن قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة العراقية وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على العراق وأن الفصائل أعطوا وعدا لرئيس الحكومة بأن لا يتحركوا في مجال يؤدي إلى رد فعل قوي على العراق".

وأضاف "الجانب الأميركي أبلغنا بضرورة السيطرة على الداخل العراقي وإبعاد البلاد عن الحرب، كما أن الجانب الأميركي لعب دورا في عدم تعرض العراق لضربات إسرائيلية".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن إسرائيل حددت أهدافا في العراق، ستضربها، إذا استمرت ميليشيات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد.