نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في خيرسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير مدفعية مشاة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي، مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في اتجاه كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.

وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات الاستطلاع فوق الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حدد مشغل طائرة الاستطلاع دون طيار مركبة تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفرغ ذخيرة في مبنى مهجور على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وأضافت: "بعد إجراء المزيد من الاستطلاع والتأكد من الهدف، تم إرسال الإحداثيات إلى الطاقم. قام رجال المدفعية بتجهيز المدفع في غضون دقائق وحساب الإحداثيات لإطلاق النار. وقام أفراد طاقم المدفعية بتدمير مستودع ذخيرة بإصابة دقيقة".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات، بتدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.

وتقوم أطقم المدافع الروسية من مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، بمهام إطلاق نار لتدمير المركبات المدرعة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة والمواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوارب على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.