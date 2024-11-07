نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصوات انفجارات في عكا وحيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت قبل قليل عددا من الصواريخ في سماء عكا وخليج حيفا أطلقت من لبنان بعد لحظات من إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وتم إطلاق إنذارات تحذيرية من إطلاق الصواريخ والقذائف في حيفا وكريات حاييم وشموئيل وكفار بياليك وكريات بياليك وكريات يام وكريات موتسكين ومنطقة عكا الصناعية وابن مناحيم وشمرة وزرعيت وأبو سنان ويركا وخليل وكفار ياسيف وعمكة وعين يعقوب وغاتون ويحيام وخليل ويركا والمنطقة الصناعية شاعر نعمان وكفار مساريك وعين همفراتس.