العالم اليوم - تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع

انتم الان تتابعون خبر تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضا أكبر من المتوقع في سبتمبر، مما أظهر ضعفا في اثنين من الأسس الرئيسية للاقتصاد الألماني مع بداية الربع الرابع.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الخميس أن الصادرات انخفضت 1.7 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز هبوط الصادرات 1.4 بالمئة.

وقد تضر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد تعهده بفرض رسوم جمركية نسبتها 10 بالمئة على الواردات من جميع البلدان،بالصناعة والصادرات في ألمانيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 2.5 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، وهذا مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند واحد بالمئة.