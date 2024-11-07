العالم اليوم - شك بـ"ميلانيا مزيفة".. من السيدة التي رافقت ترامب يوم النصر؟

انتم الان تتابعون خبر شك بـ"ميلانيا مزيفة".. من السيدة التي رافقت ترامب يوم النصر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - يلاحق الجدل الرئيس المنتخب دونالد ترامب دائما، فوسائل الإعلام ومتابعو وسائل التواصل الاجتماعي يراقبون أدق التفاصيل المرتبطة به.

ومع انتهاء الانتخابات الأميركية وحسم ترامب النتيجة لصالح الجمهوريين تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.

وعلى الرغم من ظهور ميلانيا إلى جانب ترامب مرتين يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا لمزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.

وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إن الاضطرار إلى إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".

وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".

وعلق أحد المستخدمين: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".

وتراجعت ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن أعين الجمهور بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

كما أصدرت مذكرات بعنوان "ميلانيا"، ناقشت فيها الانتخابات.

وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطاب النصر الذي بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا.