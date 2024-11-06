الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف للصحافيين: "أكد الرئيس بوتين مرارا أنه منفتح على الحوار البناء على أساس العدالة والمساواة والاستعداد لمراعاة المخاوف لدى الطرفين، يتمسك الرئيس بوتين بهذا الموقف".

وتابع: "في الوقت الراهن لدى الإدارة الأمريكية موقف معاكس تماما، وسنرى ما سيحدث في يناير"، أي (بعد تنصيب ترامب).

وردا على سؤال ما إذا كانت العلاقات بين موسكو وواشنطن ستزداد سوءا في حال لم يهنئ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي المنتخب بفوزه، أوضح بيسكوف: "يكاد يكون من المستحيل أن تزداد سوءا، فهذه العلاقات في أدنى مستوياتها تاريخيا".

وبحسب بيسكوف، يعتمد تطور العلاقات بين موسكو وواشنطن في المستقبل "على القيادة المقبلة للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الكرملين أن تفاؤل السياسيين الروس بشأن فوز دونالد ترامب يعود إلى تطلعاته السلمية على الساحة الدولية.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وبانتظار إعلان النتائج الرسمية أفادت "فوكس نيوز" بأن ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا.