الرئيس الجزائري يهنئ ترامب ويؤكد عزمه على العمل وتكثيف التشاور

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، دونالد ترامب، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربا عن عزمه تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، برسالة تهنئة إلى دونالد ترامب، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في رسالة التهنئة: "أذكّر بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات".

وأضاف الرئيس الجزائري: "أعرب عن عزمي العمل معكم من أجل ترقية علاقاتنا إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون: "أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين باعتبار الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن".

وكانت قناة "فوكس نيوز" أفادت بأن ترامب حصد 277 صوتا في المجمع الانتخابي وضمن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، فيما أعلن ترامب الأربعاء، فوزه في الانتخابات.

وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره، إن هذه الانتخابات كانت العملية السياسية الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى الاتحاد وتجاوز الانقسام.