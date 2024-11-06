أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها

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أحمد جودة - القاهرة - صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.

وصادق أمير قطر على التعديلات بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن العمل بالتعديلات سيبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".

هذا، وأعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89% في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، فيما بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.

وتوجه الناخبون في قطر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.